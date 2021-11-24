Футбол: «Шахтар» слідом за «Динамо» вилітає з єврокубків

Донецький «Шахтар», як і київське «Динамо», вже після пʼятого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА втратив шанси на продовження боротьби не лише в найпрестижнішому клубному турнірі континенту, а й на виступ у Лізі Європи.

Гірники добре провели перший тайм матчу проти італійського «Інтера» в Мілані, але по перерві пропустили двічі – на 61-й і 67-й хвилинах дубль оформив боснійський форвард господарів Едін Джеко. Рахунок 2:0 залишився незмінним до фінального свистка.

У «Шахтаря» залишилося одне очко після пʼяти ігор, а найближчий у таблиці групи D молдовський «Шериф» має шість балів. «Інтер» після перемоги вийшов на перше місце у квартеті, маючи 10 очок, але міланців може випередити «Реал» (9 очок), якщо виграє свій поєдинок пʼятого туру в Тирасполі.