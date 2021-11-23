Ліга чемпіонів: «Динамо» в Києві поступилося «Баварії»

Київське «Динамо» зазнало четвертої поразки в пʼяти матчах Ліги чемпіонів УЄФА. У Києві підопічні Мірчі Луческу програли німецькій «Баварії» – 1:2.

Ще в першому таймі гості відзначилися двічі – забили Роберт Левандовський та Кінгслі Коман. По перерві динамівці переважали суперника, але змогли лише скоротити відставання – перший гол динамівців у груповому турнірі забив Денис Гармаш.

Поразка залишила «Динамо» на останньому місці в групі Е з 1 очком.

«Баварія» з 15 очками зміцнила лідерство в квартеті, «Барселона» має 6 очок, «Бенфіка» – 4.