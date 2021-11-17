Футбол: Україна продовжує боротьбу за путівку до Катару. Список можливих суперників

Збірна України з футболу здобула перемогу у виїзному матчі з командою Боснії та Герцеговини і здобула право продовжити боротьбу за путівку на чемпіонат світу, який наступного року прийматиме Катар.

Два голи команда Олександра Петракова забила по перерві – на 58-й хвилині після флангового прострілу Циганкова Ярмоленко в боротьбі продовжив політ мʼяча, і Зінченко розстрілював уже порожні ворота, а на 79-й хвилині зіграли заміни досвідченого наставника – Шапаренко вивів на побачення з голкіпером господарів Довбика, і той установив остаточний рахунок 2:0.

У паралельному матчі фіни не спромоглися на диво, поступившись чемпіонам світу французам 0:2.

Таким чином, Франція завершила відбір на першому місці в групі D з 18 очками, Україна має 12 балів, Фінляндія – 11, Боснія та Герцеговина – 7, Казахстан – 3.

26 листопада відбудеться жеребкування вирішальних матчів кваліфікації. У півфінальному поєдинку 24 березня 2022 року «синьо-жовтим» треба переграти одну з пʼяти команд: Португалії, Шотландії, Італії, Швеції чи Уельсу (також сіяною є Росія, але з цією командою українці точно не зіграють). Несіяними разом зі збірною України є команди Польщі, Північної Македонії, Туреччини, Австрії та Чехії. Якщо вдасться здобути перемогу, фінальний поєдинок має відбутися 29 березня.