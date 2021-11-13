Футбол: Україна опустилася на третє місце у відбірному турнірі чемпіонату світу

Футбольна збірна України, яка пропускає суботні матчі відбірного турніру чемпіонату світу, опустилася на третє місце в групі D. Це сталося після того, як національна команда Фінляндії на виїзді переграла команду Боснії та Герцеговини.

Фіни відкрили рахунок на 29-й хвилині, коли відзначився Маркус Форсс, але на 37-й хвилині опинилися в меншості після вилучення Юкки Райтали.

По перерві гості відзначилися ще двічі, на 51-й і 73-й хвилинах забивали Робін Лод і Даніель ОʼШонессі, а боснійці відповіли лише голом Луки Менало на 69-й хвилині.

Перемога 3:1 дозволила фінській команді набрати 11 очок і вийти на друге місце. Українці з 9 балами опустилися на третю позицію, боснійці з 7 очками – четверті.

Перемога фінів означає, що у завершальному матчі відбірного турніру «синьо-жовтим» потрібно обовʼязково перемагати команду Боснії та Герцеговини на виїзді і сподіватися, що фінська збірна не досягне позитивного результату в матчі проти команди Франції.

Збірна Франції, яка має 12 очок, о 21:45 розпочне матч з аутсайдером групи Казахстаном і в разі перемоги може достроково гарантувати собі перше місце і пряму путівку на чемпіонат світу.