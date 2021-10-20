Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Спорт

Футбол: Україна проведе товариську гру з Болгарією в Одесі

Наступний матч збірна проведе в Одесі

Товариський поєдинок між національними збірними України та Болгарії відбудеться в Одесі на стадіоні «Чорноморець» 11 листопада. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Гра почнеться о 19:30.

Матч відбудеться за п’ять днів до заключного поєдинку збірної України у кваліфікаційному турнірі Чемпіонату світу 2022 року. 16 листопада українці зустрінуться з командою Боснії і Герцеговини на виїзді.

У групі лідирують чемпіони світу французи (12 очок після 6 ігор), друге місце зберегли українці (9 очок після 7 матчів), далі йдуть фіни (8 очок після 6 ігор) та боснійці (7 очок після 6 матчів). Казахстанці є аутсайдерами (3 бали в 7 матчах).

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG