Футбол: Україна проведе товариську гру з Болгарією в Одесі

Товариський поєдинок між національними збірними України та Болгарії відбудеться в Одесі на стадіоні «Чорноморець» 11 листопада. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Гра почнеться о 19:30.

Матч відбудеться за п’ять днів до заключного поєдинку збірної України у кваліфікаційному турнірі Чемпіонату світу 2022 року. 16 листопада українці зустрінуться з командою Боснії і Герцеговини на виїзді.

У групі лідирують чемпіони світу французи (12 очок після 6 ігор), друге місце зберегли українці (9 очок після 7 матчів), далі йдуть фіни (8 очок після 6 ігор) та боснійці (7 очок після 6 матчів). Казахстанці є аутсайдерами (3 бали в 7 матчах).