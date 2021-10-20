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Футбол: «Шахтар» розгромно програв «Реалу» в Києві

Команда Роберто де Дзербі (на фото) не знайшла аргументів проти іспанського гранда

Донецький «Шахтар» зазнав розгромної поразки в домашньому матчі Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала». У Києві команда Роберто де Дзербі поступилася 0:5.

Гірники добре контролювали перебіг матчу і часом переважали гостей упродовж майже всього першого тайму, але на 38-й хвилині гол у власні ворота забив капітан донеччан Сергій Кривцов.

Ще чотири м’ячі влетіли у ворота Анатолія Трубіна по перерві, забивали Вінісіус (двічі), Родріго та Бензема.

В іншому матчі групи D італійський «Інтер» переграв молдовський «Шериф» – 3:1.

Після трьох турів турнірну таблицю очолюють «Шериф» і «Реал», у яких по шість очок, чотири бали має «Інтер», одне очко у «Шахтаря».

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