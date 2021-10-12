Футбол: збірна України зіграла внічию з командою Боснії та Герцеговини

Збірна України з футболу не змогла переграти команду Боснії та Герцеговини в поєдинку відбірного турніру чемпіонату світу.

На «Арені Львів» підопічні Олександра Петракова відзначилися першими – на 15-й хвилині після прострілу Віктора Циганкова гол забив Андрій Ярмоленко.

У другому таймі, на 77-й хвилині, гості змогли відігратися – результативну дію на свій рахунок записав Ахмед Ахмедходжич.

Результат 1:1 залишився незмінним до фінального свистка.

В іншому матчі групи D команда Фінляндії на виїзді переграла казахстанців – 2:0.

У групі лідирують чемпіони світу французи (12 очок після 6 ігор), друге місце зберегли українці (9 очок після 7 матчів), далі йдуть фіни (8 очок після 6 ігор) та боснійці (7 очок після 6 матчів). Казахстанці є аутсайдерами (3 бали в 7 матчах).

Вирішальним для збірної України буде матч останнього туру, який 16 листопада відбудеться в Боснії та Герцеговині. За три дні до того між собою зіграють переслідувачі «синьо-жовтих» – боснійці та фіни. В останньому турі фінська збірна прийматиме команду Франції.