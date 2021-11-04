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Футбол: «Зоря» вирвала перемогу в матчі проти болгарського ЦСКА в Лізі конференцій

Підопічні головного тренера Віктора Скрипника (на фото) здобули другу перемогу поспіль

Луганська «Зоря» вдруге поспіль перемогла болгарський ЦСКА в матчі четвертого туру нового турніру під егідою УЄФА – Ліги конференцій.

У Запоріжжі підопічні Віктора Скрипника упродовж майже всього матчу поступалися своєму супернику, але спромоглися вистояти. На 87-й хвилині, коли нічия вже здавалося неминучою, свій момент знайшов іранський нападник «Зорі» Захеді Шахаб, а вже в компенсований час другого тайму в контратаці відзначився інший іранець у складі української команди – Аллах’яр Саядманеш – 2:0.

У третьому турі «Зоря» перемогла в Софії – 1:0.

Після чотирьох матчів у «Зорі» стало шість очок, вона зрівнялася за цим показником із італійською «Ромою», яка в іншому матчі групи С приймає лідера групи, норвезький «Буде -Глімт» (в активі цього колективу – 7 балів). ЦСКА з одним очком залишився останнім у квартеті.

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