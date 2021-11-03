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Ліга чемпіонів: «Шахтар» програв «Реалу» в Мадриді

«Шахтар» залишився останнім з 1 очком

Донецький «Шахтар» зазнав третьої поразки в чотирьох матчах Ліги чемпіонів. У Мадриді гірники поступилися 1:2.

В першому таймі команди обмінялися голами – на м’яч Каріма Бензема (14-та хвилина) донеччани відповіли взяттям воріт від Фернандо (39-та хвилина).

По перерві Бензема на 61-й хвилині оформив дубль, більше команди забити не змогли.

В іншому матчі групи зустрічаються молдовський «Шериф» та італійський «Інтер».

«Шахтар» залишився останнім з 1 очком, «Реал» набрав 9 балів, «Шериф» має 6 очок, «Інтер» – 4.

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