Ліга чемпіонів: «Динамо» вдруге програло «Барселоні»

Київські динамівці вдруге поспіль поступилися «Барселоні» в груповому турнірі Ліги чемпіонів – 0:1. Чемпіони України провели домашній матч проти каталонців набагато краще, ніж у третьому турі на «Камп Ноу», де вони взагалі не мали моментів.

Динамівці пропустили на 70-й хвилині – відзначився Ансу Фаті.

В іншому матчі групи Е німецька «Баварія» переграла португальську «Бенфіку» – 5:2.

Після чотирьох турів «Баварія» очолює турнірну таблицю, маючи 12 очок, «Барселона» вийшла на друге місце – 6 балів, «Бенфіка» залишилася з 4 очками, «Динамо» – з одним пунктом.

У п’ятому турі «Динамо» 23 листопада прийматиме «Баварію», а завершить груповий турнір 8 грудня виїзним матчем проти «Бенфіки».