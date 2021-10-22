Футбол: «Зоря» здобула першу перемогу в Лізі конференцій

Луганська «Зоря» в третьому турі нового європейського клубного турніру, Ліги конференцій, здобула першу перемогу. У столиці Болгарії Софії підопічні Віктора Скрипника перемогли місцевий ЦСКА – 1:0.
Єдиний гол у середині другого тайму забив іранський форвард українского клубу Аллах’яр Саядманеш.
В іншому матчі групи С норвезький «Буде-Ґлімт» розгромив італійську «Рому» – 6:1.
Після трьох турів норвезький клуб із сімома очками очолює квартет, «Рома» друга – 6 балів, «Зоря» третя з трьома пунктами, ЦСКА має одне очко.
Свій наступний поєдинок «Зоря» проведе 4 листопада в Запоріжжі проти болгарського колективу.
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