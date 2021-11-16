Футбол: збірна України проведе вирішальний матч кваліфікації чемпіонату світу

Збірна України проведе 16 листопада вирішальний поєдинок відбірного турніру чемпіонату світу. В місті Зеніца команда Олександра Петракова зіграє зі збірною Боснії та Герцеговини, і лише перемога в цій зустрічі може дати шанс продовжити боротьбу за потрапляння до Катару.

Але не все в руках «синьо-жовтих». Мінімальної перемоги над боснійцями не вистачить, якщо в паралельному матчі збірна Фінляндії на своєму полі переможе чемпіонів світу французів або зіграє з ними в результативну нічию. Якщо в матчі Фінляндія – Франція буде рахунок 1:1, 2:2 або більше, українці мають перемагати боснійців із перевагою у два мʼячі.

Збірна Франції свої турнірні завдання вже вирішила. «Триколірні» очолюють групу D, маючи 15 очок і путівку на світову першість. Фінська збірна набрала 11 очок, українська – 9, боснійська – 7. Команда Казахстану, яка в суботу поступилася французам 0:8, уже зіграла всі матчі і з трьома очками залишається останньою.