Футбол: збірна України отримала суперників у плейоф чемпіонату світу

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Цюріху 26 листопада відбулося жеребкування, за підсумками якого збірна України дізналася про своїх суперників на шляху до чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Першим із опонентів стане збірна Шотландії. Поєдинок відбудеться 24 або 25 березня 2022 року, «синьо-жовті» гратимуть на виїзді.

У разі проходження збірної Шотландії Україна зіграє проти переможця пари Уельс – Австрія, цей матч відбудеться 28 або 29 березня.

Ще два квартети склали такі команди: Росія – Польща та Швеція – Чехія; Португалія – Туреччина та Італія – Північна Македонія.

З 12 згаданих команд путівки отримають лише три збірні.