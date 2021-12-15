Андрій Шевченко здобув першу перемогу як клубний тренер в Італії

Італійський футбольний клуб «Дженоа», який тренує український фахівець Андрій Шевченко, здобув першу перемогу під керівництвом колишнього наставника збірної України. В 1/16 Кубка Італії підопічні Шевченка мінімально переграли команду «Салернітана» – 1:0.

В 1/8 фіналу «Дженоа» гратиме проти «Мілана», за який Шевченко виступав як гравець.

Попри локальний успіх у Кубку Італії, позиції «Дженоа» в чемпіонаті залишаються вразливими. Команда має лише 10 очок у 17 матчах і йде на 18-му місці, це зона вильоту до Серії В. Випереджає команда з Генуї лише «Кальярі» (10 очок) і «Салернітану» (8 очок). До рятівного 17-го місця, яке утримує «Спеція», команді Шевченка бракує двох очок.