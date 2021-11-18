Петракова затвердили на посаді головного тренера збірної України з футболу

Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України. Як повідомляє пресслужба УАФ, рішення ухвалили на засіданні виконкому 17 листопада.

«Рівно за три місяці ми можемо підбити перші підсумки його роботи – збірна виборола право на виступ у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. За цей час команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, та виборола дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами – збірними Фінляндії та Боснії і Герцеговини», – заявив президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко.

Він вніс пропозицію призначити Петракова головним тренером національної збірної до 30 грудня 2022 року (тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі) з можливістю пролонгації за згодою сторін до 30 липня 2024 року (тобто на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024).

Члени Виконкому УАФ підтримали цю пропозицію одноголосно.

УАФ призначила Петракова виконувачем обов’язків тренера національної збірної з футболу у серпні.

В УАФ кілька разів переносили оголошення нового наставника національної команди.

На початку серпня про завершення роботи на посаді головного тренера збірної України оголосив Андрій Шевченко, головним досягненням якого став вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи.