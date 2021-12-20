Зірка тенісу Рафаель Надаль захворів на COVID-19 і ризикує пропустити перший Grand Slam

Зірка тенісу Рафаель Надаль повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію і переживає «неприємні моменти».

«Тепер я прив’язаний до дому і повідомив про результат тим, хто зі мною контактував», — написав у твітері 20 грудня 20-разовий переможець турнірів найпрестижнішої серії Grand Slam.

«У зв’язку з ситуацією я повинен мати гнучкість зі своїм календарем і аналізуватиму свої варіанти залежно від мого стану. Я інформуватиму вас про будь-які рішення щодо моїх майбутніх турнірів! Наперед дякую всім за підтримку та розуміння», – вказав колишній перший тенісист планети.

Минулого тижня Надаль виступив на виставковому турнірі в Абу-Дабі. Після цього він повернувся до Іспанії, де і отримав позитивний тест.

Іспанець не брав участі в турнірах з початку серпня через травму. Минулого сезону він пропустив Вімблдонський турнір, Олімпійські ігри в Токіо та відкритий чемпіонат США, але сподівався повернутися до великого тенісу на відкритому чемпіонаті Австралії в січні.