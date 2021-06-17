Надаль не зіграє на Wimbledon та Олімпійських іграх

Іспанський тенісист Рафаель Надаль не братиме участь в Олімпійський іграх та Wimbledon, третьому в сезоні турнірі серії Grand Slam, який пройде у Лондоні.

35-річний спортсмен, який нині посідає третю сходинку у рейтингу кращих тенісистів світу, оголосив про цей крок у соціальних мережах, вказавши, що це було «непросте рішення», але «прислухавшись до свого тіла» та «обговоривши це з командою», він дійшов висновку, що воно правильне.

«Мета – продовжити свою кар’єру і продовжувати робити те, що мене радує, тобто змагатися на найвищому рівні і продовжувати боротися за ці професійні та особисті цілі на максимальному рівні змагань. Той факт, що між RG (Відкритим чемпіонатом Франції) та Wimbledon мине лише два тижні, не полегшить моєму організму відновлення сил після завжди вимогливого сезону на грунтових кортах», – написав він.

На Roland Garros Надаль дійшов до півфіналу, де поступився майбутньому чемпіону, сербу Новаку Джоковичу.

За свою кар’єру Надаль виграв 20 турнірів серії Grand Slam. Найбільше перемог в нього на ґрунтовому Roland Garros – 13. Чотири рази іспанець тріумфував на US Open, двічі на Wimbledon та один раз виграв Australian Open.