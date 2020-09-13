Теніс: на US Open відбудеться «наймолодший» за вісім років чоловічий фінал Grand Slam

На відкритому чемпіонаті США з тенісу 13 вересня відбудеться фінал чоловічого одиночного розряду.

У вирішальному поєдинку зійдуться 27-річний австрієць Домінік Тім та 23-річний представник Німеччини Олександр Звєрєв. Це буде «наймолодший» фінал на турнірах серії Grand Slam із 2012 року, коли на відкритому чемпіонаті Австралії титул виборювали 25-річний іспанець Рафаель Надаль і 24-річний серб Новак Джокович.

Поєдинок Тіма і Звєрєва розпочнеться після 23:00 за київським часом.

У ніч на 13 вересня у фіналі жіночого одиночного розряду японка Наомі Осака здобула вольову перемогу над білорускою Вікторією Азаренко. Осака програла перший сет (1:6) і поступалася в другому (0:2), але змогла виграти титул, взявши третю і четверту партії з однаковим рахунком 6:3.