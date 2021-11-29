Тенісист Джокович може пропустити Australian Open через обов’язкову вакцинацію проти COVID-19

«Перша ракетка» світу Новак Джокович навряд чи зіграє на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу через зобов’язання щодо вакцинації проти COVID-19

«Вакцинуватися чи ні – особиста справа кожного. Ніхто не має права втручатися в настільки особисту справу, це гарантовано конституцією. Кожен має право сам ухвалювати рішення щодо свого здоров’я. Вакцинуватися чи ні – особистий вибір кожного. Чи скаже Новак про це публічно – не впевнений, я не знаю, що він вирішив», – цитують слова його батька Срджана Джоковича сербські ЗМІ,

Організатори турніру, який має розпочатися 17 січня, заявили, що для участі усі гравці мають пройти вакцинацію. Джокович поки не повідомив, чи вакцинований.

«В умовах шантажу Новак навряд чи гратиме», – сказав батько тенісиста.

Джокович – чинний чемпіон і боротиметься за рекордний 21-й титул турніру Великого шолома в Мельбурні. Він ділить із суперниками Роджером Федерером зі Швейцарії та Рафаелем Надалем з Іспанії по 20 титулів Великого шолома.

Надаль підтвердив, що гратиме на Відкритому чемпіонаті Австралії, Федерер пропустить турнір, бо відновлюється після чергової операції на коліні.