«Омікрон» і китайські вакцини: перше дослідження ефективності CoronaVac проти нового штаму

В університеті Гонконга провели перші дослідження ефективності вакцин, вироблених китайськими компаніями Sinovac і Sinopharm, проти нового штаму коронавірсу «омікрон», що швидко шириться планетою. Що виявили дослідники? Чи є ці дані остаточними? Які переваги мають китайські вакцини і в чому їх слабкість?

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що до січня або лютого новий штам «омікрон» стане домінантним збудником COVID-19 в Європі. Оновлена оцінка оприлюднена 15 грудня, коли системи охорони здоров’я в Євросоюзі борються з варіантом «дельта», який змушує уряди оголошувати про нові обмеження.

Багато європейських урядів закликають невакцинованих робити щеплення, а щеплених – пройти ревакцинацію. 15 грудня кілька країн ЄС почали вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років.

Як повідомляє видання Bloomberg, дослідження проведене в університеті Гонконга вказує, що первинна вакцинація двома дозами вакцини CoronaVac, виробленої китайською компанією Sinovac, не дає достатньої кількості антитіл проти нового штаму «омікрон», що вирізняється вищою від усіх попередніх штамів заразністю і небаченою досі швидкістю поширення.

«Люди, які отримали дві дози вакцини Sinovac проти Covid-19 не могли нейтралізувати штам «омікрон». Незрозуміло поки, чи покращить захист третє щеплення, заявили дослідники», – пише про дані цього дослідження The New York Times.

Видання послалось також і на дослідження, які раніше вказали на недостатню ефективність вакцини Sinopharm.

Журналіст Bloomberg Дерек Валлбанк назвав повідомлення «особливо поганими новинами для країн, що розвиваються, де вакцина Sinovac є однією із найбільш широко використовуваних».

Американський політолог Ян Бреммер вказав, що дані дослідження матимуть вплив на «дипломатію за допомогою вакцин», яку активно провадить Китай

Що відомо про китайські вакцини на це час?

COVID-19 було вперше виявлено в Китаї. І саме Китай став першою країною, яка випустила вакцину проти хвороби, яку викликає коронавірус.

Китайські компанії Sinovac і Sinopharm – провідні виробники вакцин у Китаї. Sinovac є приватною компанією, а Sinopharm перебуває під державним управлінням. Вчені обох компаній використовують один і той самий метод для виробництва обох вакцин.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила китайські вакцини для захисту проти COVID-19. Дані вакцини є особливо затребуваними у країнах, що розвиваються.

Саме китайськими вакцинами розпочалася кампанія масової вакцинації влітку 2021 року в Україні.

Вакциновані, які перевіряли наявність антитіл після вакцинації CoronaVac у перші кілька місяців після щеплення, показували достатній рівень захищеності проти коронавірусу. Під час нової хвилі захворювань на COVID-19 в Україні, спричиненої агресивним штамом «дельта», 98% усіх госпіталізованих із COVID-19 в Україні, за повідомленнями МОЗ, були невакциновані. Відповідно, й більшість померлих від ускладнень коронавірусної інфекції не були щепленими.

Докторка Андреа Кокс, професорка Медичної школи Університету Джонса Гопкінса, яка фокусується на проблемах імунізації розповіла «Голосу Америки» про спосіб створення китайських вакцин проти COVID-19.

Ці компанії застосовують традиційний спосіб виробництва вакцин: беруть певний тип бактерій чи вірусів і деактивують або вбивають їх, а потім вводять їх людям. Оскільки бактерія чи вірус мертві, вони не можуть інфікувати людину, але імунітет знайомиться із збудником хвороби і формує імунну відповідь. Потім, якщо вакцинована людина зазнає впливу живого вірусу, організм цієї людини розпізнає його та бореться з ним.

За словами Кокса, китайські вакцини не настільки ефективні, як вакцини Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та Johnson & Johnson, тож у країнах, які мають доступ до інших вакцин, китайські – не є першим вибором.

За даними ВООЗ, ефективність вакцини Sinovac становить приблизно 50%, тоді як ефективність Sinopharm вища – 78%. Для обох вакцин необхідні дві дози.

Вакцини часто змішують із ад’ювантом, нешкідливим інгредієнтом як-от солі алюмінію, щоб зробити їх більш ефективними. На своєму веб-сайті Центри контролю та профілактики захворювань США кажуть «алюміній є одним із найпоширеніших металів, що зустрічаються в природі та присутній у повітрі, їжі та воді», тому це не чужорідний чи небезпечний інгредієнт, хоча групи, які виступають проти вакцинації, стверджують, що це так. Наприклад, Sinovac використовує гідроксид алюмінію, інгредієнт, який також використовується для лікування розладу шлунка. Sinopharm також використовує ад’ювант у своїй вакцині.

Вакцини Sinovac і Sinopharm мають велику перевагу перед іншими вакцинами проти COVID-19: їх легко зберігати і вони потребують лише звичайного охолодження. Це великий плюс, коли йдеться про доставку вакцини від COVID-19 до районів, де можливості штучного охолодження майже немає, або вона повністю відсутнє.

«В ідеальному світі, – сказала Кокс, – вони були би нам не потрібні. Але на даний момент нам потрібен спосіб якнайшвидше та ефективно вакцинувати світ, і це може вимагати використання вакцин, які, як ми знаємо, не настільки хороші, але все ж кращі, ніж відсутність вакцинації взагалі».

«Найважливе значення має те, що найкращі вчені світу – я дійсно маю на увазі найкращі вчені світу – думають про те, як створити ефективні вакцини та доставити їх населенню світу. І чим більше даних ми отримаємо про ці вакцини, тим більше ми зможемо вибирати вакцини, які захищають найбільшу кількість населення світу», – професорка Андреа Кокс.

Що показують інші дослідження?

Інше оприлюднене днями дослідження вказує, що найсильніший захист від штаму «омікрон» дають вакцини Moderna, Pfizer. Слабкий захист дають вакцини AstraZeneca та Sinopharm. Натомість вакцини Sputnik та Johnson & Johnson не показали ефективності проти давного штаму.

Представники виробника російської вакцини Sputnik заявили, що дослідження аналізувало «нерепрезентативні» зразки вакцини, та пообіцяли за тиждень оприлюднити власне дослідження ефективності своєї вакцини проти штаму «омікрон».

ВООЗ стверджує, що безпечні та ефективні вакцини – можуть радикально змінити ситуацію, але на даний момент і в найближчому майбутньому рекомендує продовжувати носити маски, часто мити рук, забезпечувати хорошу вентиляцію в приміщеннях, дотримуватись фізичної дистанції, уникати скупчення людей і, перш за все, за нагоди вакцинуватися будь-якою наявною вакциною.

Як кажуть у ВООЗ: «Пандемію зупинять не вакцини, а вакцинація», бо це формує колективний імунітет людства.

У тексті використано матеріали «Голосу Америки», The New York Times, Bloomberg.