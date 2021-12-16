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Новини | Коронавірус

ВООЗ: кількість заражень «омікроном» у світі подвоюється кожні 2-3 дні

Навіть якщо підтвердиться менша летальність цього штаму, швидке поширення вірусу перевантажить системи охорони здоров’я, каже представник ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про безпрецедентні темпи поширення нового штаму коронавірусу у світі. Випадки зараження «омікроном», виявленим вперше у ПАР наприкінці листопада, вже підтверджено у 77 країнах, а їх кількість подвоюється кожні два-три дні. Про це заявив телеканалу Sky News спеціальний представник ВООЗ із боротьби з COVID-19 Девід Набарро.

За його словами, навіть якщо підтвердиться менша летальність цього штаму, швидке поширення вірусу перевантажить системи охорони здоров’я.

У таких умовах, каже Набарро, уникнути високої смертності вдасться лише за великого успіху.

За словами представника ВООЗ, він «ніколи не був більш стурбованим» через COVID-19, ніж зараз. У зв’язку з цим він закликав продовжити вакцинацію, у тому числі застосовувати бустери, а також скоротити соціальні контакти між усіма людьми без винятку.

Раніше дослідження вчених медичного факультету Гонконзького університету показало, що «омікрон» розмножується в бронхах людини у 70 разів швидше за вихідний варіант вірусу і штам «дельта».

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що до січня або лютого штам «омікрон» стане домінантним варіантом в Європі.

Багато європейських урядів закликають невакцинованих робити щеплення, а щеплених — пройти ревакцинацію. 15 грудня кілька країн ЄС почали вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років.

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