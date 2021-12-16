ВООЗ: кількість заражень «омікроном» у світі подвоюється кожні 2-3 дні

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про безпрецедентні темпи поширення нового штаму коронавірусу у світі. Випадки зараження «омікроном», виявленим вперше у ПАР наприкінці листопада, вже підтверджено у 77 країнах, а їх кількість подвоюється кожні два-три дні. Про це заявив телеканалу Sky News спеціальний представник ВООЗ із боротьби з COVID-19 Девід Набарро.

За його словами, навіть якщо підтвердиться менша летальність цього штаму, швидке поширення вірусу перевантажить системи охорони здоров’я.

У таких умовах, каже Набарро, уникнути високої смертності вдасться лише за великого успіху.

За словами представника ВООЗ, він «ніколи не був більш стурбованим» через COVID-19, ніж зараз. У зв’язку з цим він закликав продовжити вакцинацію, у тому числі застосовувати бустери, а також скоротити соціальні контакти між усіма людьми без винятку.

Раніше дослідження вчених медичного факультету Гонконзького університету показало, що «омікрон» розмножується в бронхах людини у 70 разів швидше за вихідний варіант вірусу і штам «дельта».

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що до січня або лютого штам «омікрон» стане домінантним варіантом в Європі.

Багато європейських урядів закликають невакцинованих робити щеплення, а щеплених — пройти ревакцинацію. 15 грудня кілька країн ЄС почали вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років.