Четверта хвиля пандемії: дослідники вказали чим небезпечний «омікрон»

У Південній Африці, де вперше у листопаді виявили новий штам коронавірусу, провели масштабні дослідження і встановили особливості нової мутації та які ризики вони несуть для людства. Уже очевидно, кажуть дослідники, що почалася і активно розвивається четверта хвиля коронавірусної пандемії. Які результати досліджень? І що треба знати про «омікрон», щоб вберегтися?

Масштабне дослідження нового штаму коронавірусу «омікрон» провела південно-африканська медична компанія Discovery Health.

Дослідники встановили, що новий штам коронавірусу «омікрон» є більш заразним порівняно з попередніми штамами і несе ризик повторного зараження для тих, хто вже перехворів, а також більший ризик зараження для вакцинованих двома дозами.

Новий штам коронавірусу, який ВООЗ назавала «омікрон», спричинив четверту хвилю пандемії, яка пошириться світом швидше, аніж усі попередні, заявив керівник Discovery Health доктор Раян Ноах.

«Четверта хвиля, рушієм якої виступив «омікрон», має значно більш круту траєкторію нових заражень, ніж попередні хвилі. Отримані дані вказують на експонентне зростання (зростання величини, коли швидкість зростання пропорційна значенню самої величини – ред.) кількості нових заражень, а також позитивних тестів в перші три тижні хвилі. Це вказує на високу заразність і швидке поширення інфекції», – зазначив д-р Раян Ноах.

На цьому етапі розвитку спричиненої «омікрон» четвертої хвилі, кажуть дослідники, фіксується порівняно менша кількість госпіталізацій від COVID-19. Проте, припускають науковці, це може бути пов'язане з великою кількістю людей, які вже перехворіли на коронавірус.

Однак, дослідження в ПАР також показало, що новий штам несе вищий ризик повторного зараження.

Чи дієві вакцини проти «омікрону»?

Щодо дієвості вакцинації, дослідники ПАР виявили, що вакцина Pfizer-BioNTech надала захист від зараження новим штаму на рівні 33%, що значно нижче ніж 80% захисту щодо попередніх штамів. Однак захист від важкого протікання хвороби залишився високим – на рівні 70%.

Такі результати відповідають даним дослідження, яке раніше цього місяця оприлюднила компанія Pfizer. В компанії, однак, заявили, що третє щеплення надає більш ефективний захист, повідомляє «Голос Америки».

«Хоча дві дози вакцини можуть захищати від важкого перебігу хвороби, спричиненої штамом «омікрон», попередні дані свідчать, що захист покращується після третьої дози нашої вакцини», – заявив керівник компанії Альберт Бурла.

Загалом у дослідженні взяло брало участь 211 000 осіб, у яких виявили коронавірус. 41% з них отримали два щеплення вакциною Pfizer-BioNTech. У 78,000 було виявлено штам «омікрон».

Історія поширення «омікрону»