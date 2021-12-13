У Британії зафіксували перший випадок смерті через «омікрон»

У Великій Британії зафіксували перший випадок смерті пацієнта, інфікованого штамом коронавірусу «омікрон», повідомив у понеділок прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон. Подробиць він не навів, зокрема, невідомо, скільки років померлому і чи він був вакцинований.

Джонсон підтвердив, що кілька людей зараз госпіталізовані з «омікроном».

Загалом у Британії виявили понад тисячу заражених новим штамом, який уперше зафіксували близько трьох тижнів тому у Південній Африці.

За попередніми оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, «омікрон» поширюється швидше від інших штами коронавірусу і принаймні частково здатний долати захист, створюваний вакцинацією. Більшість відомих випадків зараження «омікроном» не призвели до тяжкого перебігу хвороби, кажуть експерти.

Смерть жителя Британії, імовірно, перший підтверджений випадок смерті інфікованого «омікроном» у світі.

Напередодні Джонсон у телезверненні закликав дорослих британців до нового року отримати третю дозу вакцини – фахівці вважають, що так зване «бустерне» щеплення дасть достатній захист від нового штаму.