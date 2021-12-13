«Омікрон» може з’явитися в Україні цього тижня – нарада в ОП

Новий штам коронавірусу «Омікрон» може з’явитися в Україні цього тижня – про такий прогноз Ради національної безпеки й оборони оголосили 13 грудня на нараді в Офісі президента.

За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в Україні на свята має бути стабільною. Результати перших досліджень у країнах, де «омікрон» уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби, зауважив секретар РНБО Олексій Данілов.

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, штам коронавірусу «омікрон», уперше виявлений у листопаді 2021 року на півдні Африки, поширюється швидше, ніж штам «дельта», а наявні вакцини, очевидно, є менш ефективними проти нього. Однак, стверджують фахівці на підставі аналізу даних, «омікрон» викликає мʼякший перебіг хвороби.

У документі також стверджується, що в тих країнах, де «омікрон» стане поширюватись, він, швидше за все, витіснить «дельту».

Наразі випадки зараження «омікроном» зафіксовані в 63 країнах. У Південно-Африканській Республіці поширення «омікрону» вже призвело до нової хвилі епідемії, кількість заражених за кілька тижнів зросла в кілька разів. При цьому зазначається, що більшість хворих відчувають лише легкі симптоми, схожі на звичайну застуду.

Фахівці наголошують, що все ще зарано робити остаточні висновки як про відносну мʼякість нового штаму, так і про його більшу заразність і здатність долати захист, створений вакцинацією. Дослідження в ПАР та Ізраїлі – на обмеженому матеріалі – показали значне зниження ефективності двох доз вакцини Pfizer проти «омікрону». Але, як стверджується, ефективність третього, «бустерного» щеплення залишається високою.