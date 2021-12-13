МОЗ: ще дві області виведуть із «червоної» зони

В Україні п’ять тижнів поспіль фіксується зменшення кількості випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Така тенденція, за його словами, дає змогу вивести Вінницьку і Хмельницьку області з «червоної» зони епідемічної небезпеки.

Міністр повідомив, що у перший тиждень листопада фіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусної хвороби: понад 152 тисячі, а минулого тижня було зафіксовано 61 210 випадків.

«Ці показники дають нам змогу вивести з «червоного» рівня епідемічної небезпеки ще дві області: Вінницьку і Хмельницьку», – сказав він.

За словами Ляшка, МОЗ направило подання урядові про скликання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання. Коли буде ухвалене рішення про виведення згаданих областей із «червоної» зони, міністр не уточнив.

Голова МОЗ додав, що на сьогодні в «червоній» зоні перебувають іще 10 областей. На сьогодні на коронавірусну хворобу продовжує хворіти 266 тисяч українців, 40% дорослих українців (12,46 млн) уже отримали повний курс щеплення, додали в МОЗ.

За даними міністра, у лікарнях із COVID-19 перебувають 26,7 тисяча людей, майже 80% яких – на кисневій терапії, 2 770 шпиталізованих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, з них кожен другий під’єднаний до апарату штучної вентиляції легенів.