Коронавірус: в Україні за добу виявили 4073 хворих

Протягом доби 12 грудня в Україні виявили 4073 хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці 13 грудня.

Серед нововиявлених хворих 377 дітей та 37 медичних працівників. Протягом доби госпіталізували 1456 хворих, 188 людей померли, у 9966 хворих констатували одужання.

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Протягом доби також вакцинували понад 53 тисячі людей, з них 36 740 людей – повністю імунізовані.

Загалом за час кампанії з вакцинації щепилися понад 14 мільйонів людей, з них 12,46 мільйона отримали дві дози.

За офіційними даними, від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 3,56 мільйона людей, з них 91 215 померли.