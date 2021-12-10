В Україні майже 97% освітян вакциновані від COVID-19 принаймні однією дозою – МОН

В Україні принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад один мільйон 143 тисячі педагогічних працівників закладів освіти (95,7%). Двома дозами вакциновані 88,4% освітян, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 10 грудня.

За його даними, найвищі показники щеплених двома дозами по областях такі:

Дніпропетровська – 95,2%;

Черкаська – 94,5%;

Сумська – 93,9%;

Луганська – 93,7%;

Донецька – 92,8%.

«Окремо хочу повідомити про ситуацію в школах. Більше ніж 632 тисяч освітян (96,9%) вакцинувалися повним або неповним циклом. Безперечним лідером стала Дніпропетровська область, в якій 98,1% працівників ЗЗСО отримали обидві дози вакцини», – написав міністр у своєму телеграм-каналі.

За його словами, дистанційно продовжують працювати 164 заклади загальної середньої освіти (1,1% від загальної кількості), тобто на 251 заклад менше, ніж 7 грудня.

«Статистика вакцинальної кампанії серед вихователів садочків теж демонструє позитивну динаміку: 95,9% працівників щеплено принаймні однією дозою вакцини, а повний цикл пройшли більше ніж 87% освітян сфери дошкілля», – заявив Шкарлет.

За даними МОЗ, в Україні від початку вакцинальної кампанії 45,2% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.