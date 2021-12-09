Щоб отримати 1 тис грн за вакцинацію ще в цьому році, треба подати заявку в «Дії» з 19 до 29 грудня – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду пояснив, коли і яким чином українці зможуть отримати одну тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19.

«На першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня цього року через застосунок «Дія» і вже з наступного тижня буде запущена бета-тест послуга Міністерством цифрової трансформації. Для отримання віртуальної послуги, українці зможуть отримати віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Це карта-підтримка, оформлення цієї картки безкоштовне і жодної плати за обслуговування», – сказав Шмигаль.

За його словами, витратити тисячу гривень можна в категорії бізнесу, що найбільше постраждав від карантину – це креативна, транспортна і спортивна галузі.

«Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку до «Дії» до 29 грудня цього року. Тобто з 19 по 29 грудня можна подати заявку і встигнути отримати тисячу гривень ще в цьому році», – зазначив Шмигаль.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав закон про виділення з держбюджету восьми мільярдів гривень на виплату однієї тисячі гривень вакцинованим за програмою «е-Підтримка».

15 листопада Зеленський заявив, що кожен українець, який пройшов повний курс вакцинації від COVID-19, зможе отримати одну тисячу гривень на спорт, подорожі та відвідування культурних закладів. Пізніше до цього списку додали книжки.

Програма стартує 19 грудня та діятиме до кінця 2022 року.