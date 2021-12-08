Коронавірус: позначку в 50% вакцинованих принаймні однією дозою подолали три регіони України

Уже три регіони України подолали позначку 50% вакцинованих від COVID-19 принаймні однією дозою, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська область – понад 55% та Полтавська область – майже 52%. Вже наблизились до цього показника Дніпропетровська область 49% і Черкаська область – 47%», – сказав міністр.

Водночас, за словами Ляшка, 50-відсоткову позначку з повним курсом вакцинації на сьогодні подолано лише у Києві, де два щеплення вже зробили понад 65% людей. До цього показника наближається Київська область – майже 49%.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії понад 12 мільйонів людей в Україні отримали дві дози вакцини від COVID-19 і завершили курс щеплення, принаймні однією дозою вакцини від коронавірусної хвороби щеплено понад 13,9 мільйона людей.