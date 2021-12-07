Змішування вакцин від COVID-19 дає вищий імунітет – дослідження

Масштабне дослідження, проведене у Великій Британії, показало, що вакцини проти COVID-19 можуть давати кращий імунний захист, якщо людям вводити першу дозу AstraZeneca або Pfizer-BioNTech, а потім Moderna приблизно через дев’ять тижнів.

«Ми виявили справді хорошу імунну відповідь у всьому... фактично, вищу, ніж поріг, встановлений двома дозами вакцини Oxford-AstraZeneca», – заявив агентству Reuters 6 грудня Метью Снейп, професор з Оксфорда, який займався дослідженням.

За його словами, результати можуть бути позитивним знаком для бідних країн, яким може доводитися поєднувати різні вакцини між першим і другим уколами, якщо запаси одного типу вичерпаються.

«Я думаю, що дані цього дослідження будуть особливо цікаві та цінні для країн з низьким і середнім рівнем доходів, де все ще роблять перші дві дози щеплень», – сказав Снейп.

«Ми показуємо... вам не потрібно суворо використовувати одну і ту ж вакцину для другої дози... і що якщо програма буде виконуватися швидше за допомогою кількох вакцин, то це нормально застосовувати», – додав він.

Згідно з дослідженням Оксфордського університету, яке було опубліковане в медичному журналі Lancet, жодних проблем із безпекою такого застосування вакцин не було.

Влітку головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, які вакцини можна використовувати як взаємозамінні для першої та другої дози вакцини.

«Можна змішувати між собою мРНК-вакцини. Тобто якщо перша доза Pfizer або Moderna, то друга доза може бути зроблена також Pfizer або Moderna. І ці вакцини можна змішувати», – сказав він.

Іншою опцією, за словами головного санлікаря, є введення першої дози вакцини AstraZeneca, а другої – препарату мРНК, від Pfizer чи Moderna.

Крім того, Кузін зазначив, що рішення щодо змішування вакцини ухвалює лікар, а не пацієнт, тобто «неможливо прийти до центру вакцинації і замовити якийсь змішаний «коктейль» або змішану дозу».