У МОЗ повідомили, коли очікувати бустерної дози і нової хвилі COVID-19

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що нову хвилю COVID-19 в Україні можна очікувати, починаючи з кінця січня.

«З коронавірусом важко щось прогнозувати, оскільки він руйнує всі прогнози. Навіть щодо цієї хвилі були очікування на середину листопада, а серйозний стрибок пішов всередині жовтня. Спалахи ковіду повторюють сезонні спалахи ГРВІ. Тому нову хвилю можна очікувати на кінець січня-лютий-березень. Якщо ніякі інші мутації не призведуть до іншого. У якомусь цьому часовому проміжку буде значний підйом», – сказав міністр в інтерв’ю ВВС News Україна.

При цьому він закликав українців активніше вакцинуватися, щоб уникнути великої кількості тяжких випадків і смертей.

Крім того, міністр повідомив, що в Україні «не тільки збираються, а повністю готові» робити третє, бустерне щеплення.

«Орієнтовно ми очікуємо, що це буде січень-лютий 2022 року. Можливо, і раніше», – сказав Ляшко.

За словами очільника МОЗ, це залежить від багатьох факторів. «Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров’я відразу ухвалю рішення і запустимо бустерне вакцинування», – додав він.

У жовтні в МОЗ заявляли, що рекомендуватимуть повний курс ревакцинації від COVID-19 наступного року.

Станом на 30 листопада в Україні повністю імунізовані проти COVID-19 і отримали дві дози щеплення 11 122 635 людей.