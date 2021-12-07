Київ і 8 областей переходять у «жовту» зону. Список обмежень

Від 7 грудня Київ і вісім областей України (Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська і Херсонська), де спостерігається стабілізація ситуації з поширенням захворюваності на COVID-19, виходять із «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, у згаданих регіонах діятимуть обмеження, характерні для «жовтої» зони.

У межах «жовтого» рівня епіднебезпеки, згідно з постановою уряду, заборонено:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів і співробітників;

робота закладів освіти, в яких вакциновано менше ніж 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування (крім роботи навинос та доставки);

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів із розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

міжобласні й міжнародні перевезення.

Обмеження, передбачені «жовтим» рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники і відвідувачі матимуть один із документів:

«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Тобто для роботи та відвідування закладів на «жовтому» рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення і мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення, наголосили в МОЗ.

Термін дії «жовтого» сертифіката нині складає 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

Заклади освіти можуть працювати у звичайному режимі, за умови отримання всіма співробітниками хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19. В іншому випадку, співробітники підлягають відстороненню. За винятком наявності протипоказів до вакцинації, підтвердженим медичним висновком.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

На позачерговому засіданні 20 вересня уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.

Від 6 грудня в Україні посилено правила карантину в «жовтій» зоні епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

За даними МОЗ, станом на 5 грудня в Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли понад 3,4 мільйона людей, померли – 88 280.