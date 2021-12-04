Як дезінформація про COVID-19 із Росії та Китаю розвивалася під час пандемії – дослідження

Китай і Росія просували дезінформацію та пропаганду про походження COVID-19, недоведені ліки від хвороби та ефективність вакцин, спрямованих на залучення іноземної аудиторії та щоб посіяти недовіру до західних урядів з моменту появи смертоносного вірусу в китайському місті Ухань два роки тому, демонструє нове дослідження.

У центрі уваги нового дослідження Центру аналізу європейської політики (CEPA), опублікованого 2 грудня, є стратегії, які використовували китайські та російські політики, а також те, як державні ЗМІ цих країн проводили ці кампанії.

Дослідження показало: хоча Китай і Росія відігравали головну роль у поширенні дезінформації та пропаганди, пов’язаної з COVID-19, вони дотримувалися переважно окремих стратегій. Однак у ньому сказано, що ці дві країни нещодавно запозичили та посилили кампанії одна одної.

Тим часом, як Пекін мобілізував свої багатомовні державні ЗМІ, платформи соціальних мереж, урядовців та онлайн-мережі, щоб спробувати переконати світ, що не слід звинувачувати його в пандемії і що Китай є найефективнішим глобальним партнером у боротьбі з вірусом, російські дезінформаційні мережі значною мірою прагнули підірвати віру в зусилля Заходу у боротьбі з COVID-19 і загострити напруженість, свідчить дослідження.

«Росія здебільшого дотримувалася свого попереднього збірника з використання криз для розпалювання напруженості в іноземних суспільствах, – йдеться у звіті. – Китай запозичив деякі інструменти в Росії, але використав їх для різних цілей, очищуючи власну історію та поширюючи теорії змови в глобальному масштабі».

У той час, як різні уряди та окремі особи з усього світу допомогли посилити дезінформацію, пов’язану з вакцинами та походженням вірусу, численні дослідження та інциденти задокументували, як Китай і Росія відігравали провідну роль у посиленні політично доцільних змов, які вже існують, та поширенні іноземних дезінформацій про походження COVID-19.

Звіт CEPA мав на меті і проаналізувати попередні дослідження, і зрозуміти, як активізувалися зусилля країн під час пандемії, зібравши базу даних із 144 000 частин для аналізу статей і повідомлень у соціальних мережах від урядовців Китаю та Росії та державних ЗМІ з березня 2020 року до березня 2021 року.

«Китай вибірково запозичує з російського збірника, але це має свої межі, – сказав Радіо Свобода Едвард Лукас, старший науковий співробітник CEPA і один із авторів звіту. – Китай намагається надіслати повідомлення про впевненість у собі та проштовхнути послідовне повідомлення про здібності [комуністичної партії], тоді як російські кампанії більше зосереджені на створенні хаосу, незалежно від того, чи суперечить це офіційній версії Кремля».

Збірник дезінформації?

Із 2016 року Росію вважають провідною іноземною країною, що поширює дезінформацію, наприклад, намагаючись вплинути на важливі національні вибори.

Проте з COVID-19 Китай став лідером у всьому світі, активізувавши свої зусилля з поширення змов про походження вірусу та «шліфування» власного іміджу.

Китайська пропаганда та дезінформація були різними: від критики західних зусиль у боротьбі з вірусом до захисту власної політики щодо стримування вірусу та сприяння зусиллям щодо постачання країнам захисного обладнання та вакцин. Хоча у звіті CEPA зазначається, що китайські наративи були «переважно позитивними, тримали Китай у центрі уваги та демонстрували чудову послідовність між підтримуваними державою виданнями та дипломатами», були помітні винятки.

Зокрема, так звана китайська дипломатія «воїна-вовка», де окремі посольства та дипломати почали агресивно атакувати західну політику та поширювати теорії змови.

Згідно з висновками звіту, ця тактика з боку Китаю прискорилися після того, як президент США Дональд Трамп і провідні американські консерватори висунули ідею про те, що COVID-19, можливо, поширився з китайської лабораторії, і знову стали більш помітними після прохання адміністрації президента Джо Байдена про те, щоб розвідувальна спільнота США надала більш переконливу доповідь про можливість витоку коронавірусу з лабораторії Уханю.

У відповідь як китайські державні ЗМІ, так і чиновники, в тому числі речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, активізували зусилля з поширення змови про походження вірусу, враховуючи поширення дезінформації з початку пандемії про «Форт Детрік», військову лабораторію США в Меріленді.

«Форт Детрік» тривалий час був у центрі російських кампаній дезінформації, але зусилля Китаю допомогли підштовхнути його до більш широкого обговорення в Китаї та на Заході. У лютому AP опублікувала 9-місячне розслідування, яке продемонструвало, що Китай розпочав глобальну кампанію цифрової дезінформації, використовуючи свою зростаючу присутність у західних соцмережах для вкорінення та поширення історій про те, що «США створили COVID-19 як біологічну зброю».

За словами Лукаса, російські зусилля з дезінформації були набагато більш епізодичними: від викликання сумнівів і побоювань щодо західних вакцин проти COVID-19 до захисту ефективності російського «Спутніка V» (наразі несхваленої ВООЗ вакцини).

Наприклад, представники соціальних мереж у Франції та Німеччині повідомили в травні, що лондонська група, контрольована з Москви, запропонувала їм заплатити за поширення дезінформації про вакцину Pfizer-BioNTech. В іншому випадку, як йдеться, російські державні ЗМІ та чиновники розпочали кампанію, звинувачуючи західні ЗМІ в тому, що вони контролюються фармацевтичними корпораціями, за, як було вказано, «негативне висвітлення» судових процесів над «Спутніком V».

«На відміну від Китаю, російська дезінформація рідко стосується спроби зробити Росію гарною для іноземної аудиторії, – сказав Едвард Лукас. – Йдеться про використання відсутності єдності та поляризації, які вже існують на Заході».

«Тактики, що розвиваються»

У звіті CEPA зазначається, що зусилля Китаю та Росії постійно змінюються і, можливо, вступають у період перекалібрування.

Опитування Pew Research серед переважно західних і розвинених країн, опубліковане в червні, показало, що неприхильні погляди на Китай досягли нових висот під час пандемії, а російські «актори» змінили деякі свої повідомлення, оскільки Росія зіткнулася з різким зростанням захворюваності на COVID-19 та смертей від коронвірусу, а також через поширене небажання росіян робити щеплення.

Але кампанії дезінформації, пов’язані як з Пекіном, так і з Москвою, продовжуються.

Meta, материнська компанія Facebook і Instagram, заявила 1 грудня, що видалила понад 600 облікових записів, пов’язаних з операцією впливу Китаю, де стверджувалося, що «США тиснуть на Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ), щоби звинуватити в COVID-19 Китай».

Забігаючи наперед, Лукас каже, що хоча є обмежені докази явної співпраці, Китай і Росія продовжуватимуть запозичати тактику та посилювати пропагандистські та дезінформаційні кампанії одна одної.

Однією з царин, на яку варто звернути увагу, за його словами, є більша зосередженість на країнах, що розвиваються, особливо на країнах в Африці, а не на Заході. Китай протягом багатьох років інвестував у свої медіа-операції на континенті, і Росія також почала дивитися на регіон.

З появою нових варіантів коронавірусу та відсутністю доступу до вакцин для країн, що розвиваються, Лукас каже, що Африка є «благодатним ґрунтом» для китайської та російської пропаганди та дезінформації.

«У деяких частинах Африки та Азії існує справжнє обурення з приводу повільного глобального впровадження вакцинації та контролю Заходу над доступом до вакцин», – сказав Лукас. – Це справжня проблема, і коли десь все йде погано, люди охоче слухають повідомлення та розповіді, що надходять ззовні».