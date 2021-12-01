«Омікрон». Що відомо про нього, а що – ні

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що їй потрібен ще якийсь час для повноцінного вивчення загрози, яку становить новий варіант коронавірусу. Вчені в усьому світі намагаються розібратися з багатьма його мутаціями.

Біржі захвилювалися, частину масових заходів скасували, країни по всьому світу закрили свої аеропорти для прибуття. І все це через новий варіант вірусу, який виявили південноафриканські вчені минуло тижня, який, схоже, спричинив нещодавній сплеск інфікування у найбільшій провінції цієї країни.

Протягом вихідних збільшувалася кількість країн, де виявили новий варіант коронавірусу в людей, які прибували з-за кордону. У Португалії інфікувалися 13 членів одного футбольного клубу, серед яких лише один нещодавно відвідував ПАР.

У п’ятницю ВООЗ надала новому варіанту вірусу статус такого, що «викликає занепокоєння». Цей статус означає найвищий рівень небезпеки у класифікації міжнародної організації. ВООЗ також обрала йому ім’я – «омікрон». Це п’ятнадцята літера грецького алфавіту. Використовується для того, щоб уникати стигматизації країн походження та простішого розрізнення варіантів.

Що відомо про «омікрон»?

У неділю ВООЗ зробила заяву щодо «омікрону», яку можна підсумувати так: наразі інформації небагато.

Невідомо, зокрема, те, чи поширюватиметься цей варіант швидше за інші, наприклад, за «дельту». Невідомо також те, чи спричиняє «омікрон» більш тяжкий перебіг захворювання. У Південній Африці збільшується кількість госпіталізацій, проте це можна пояснити збільшенням захворюваності на всі варіанти, а не лише на «омікрон».

Ще нещодавно у Південній Африці було трохи більше за 200 випадків на день. Проте в суботу це число злетіло до 320. Більшість випадків зафіксовано в Гаутенгу, найбільшій за населенням провінції Південно-Африканської Республіки.

90% нових заражень у Гаутенгу спричинені саме цим варіантом, вважає Туліо де Олівейра, директор Платформи з інновацій у дослідженнях та секвенуванні Квазулу-Наталь.

«Наразі немає інформації про те, що симптоми «омікрону» відрізняються від симптомів, викликаних іншими варіантами», заявила ВООЗ. Доказів того, що вакцинація та лікування менш ефективні проти нового варіанту немає – принаймні поки.

Що занепокоїло науковців?

Наразі виглядає так, що головною різницею між «омікроном» та іншими варіантами є ризик реінфекції – перехворілим легше заразитися новим варіантом.

У цього варіанта – велика кількість мутацій (близько 30) у спайковому білку. Це може вплинути на легкість його поширення.

Деякі експерти вважають, що виробникам вакцин доведеться у майбутньому внести зміни у свої продукти.

Шерон Пікок очолює великобританську програму генетичного секвенування коронавірусу в Кембриджському університеті. Вона сказала, що виявлені мутації «відповідають тим, які покращують здатність до поширення». Разом з тим, вона зазначила, що «наразі значення багатьох інших невідоме».

Чим «омікрон» особливий?

Науковці знають, що омікрон генетично відрізняється від попередніх варіантів – зокрема від «бети» і «дельти». Проте вони не знають, чи сприяють ці зміни швидкості передачі та чи збільшують небезпеку. Наразі нічого не вказує на більш важкий перебіг захворювання.

Швидше за все, підуть тижні на визначення того, чи заразніший «омікрон» та чи діють проти нього вакцини.

Професор експериментальної медицини Імперського коледжу Лондону Пітер Опеншоу сказав, що наявні вакцини ефективні проти численних інших варіантів, тож їхня неефективність проти «омікрону» «надзвичайно малоймовірна».

Деякі зміни в «омікроні» викликають занепокоєння, проте це не означає, що вони становлять загрозу. Кілька попередніх варіантів, як-от «бета», спершу схвилювали вчених, проте згодом не надто поширилися.

«Ми не знаємо, чи знайде цей новий варіант собі місце в регіонах, де є «дельта», – сказала Пікок з Кембриджського університету. – Побачимо, як цей варіант покаже себе там, де є інші варіанти».

Наразі «дельта» є найпоширенішим варіантом COVID-19. На цей варіант припадає 99% усіх зразків, поданих у найбільшу в світі публічну базу даних.

Як виник цей варіант?

Коронавірус поширюється, а значить мутує, зауважують фахівці. Багато нових варіантів часто просто вимирають. Це стосується і тих, генетичні зміни яких викликають занепокоєння. Вчені відстежують мутації в зразках коронавірусу. Вони звертають увагу на ті зміни, які можуть зробить хворобу більш небезпечною. Проте для визначення цього недостатньо просто дослідити зразок.

Пікок сказала, що варіант «міг розвинувся у когось, хто був інфікованим і не зміг позбутися вірусу, що дало вірусу можливість генетично еволюціонувати». За таким сценарієм виник варіант «альфа». Вперше його виявили в Великій Британії. Мутація сформувалася у людини з ослабленим імунітетом.

Чи виправдані обмеження подорожей?

Є різні відповіді на це запитання.

Ізраїль заборонив в’їзд усім іноземцям. Марокко скасувало усі міжнародні авіарейси, що мали прибути в країну. Багато країн Європи, Північної Америки, Африки та інших регіонів обмежили авіарейси з півдня Африки.

Експерт з інфекційних хвороб Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон вважає, що це «розважливий» крок, з огляду на спалах захворюваності у ПАР. Таким чином уряди країн, каже він, отримають додатковий час для ухвалення рішень.

Натомість ВООЗ закликала країни не закривати кордони, адже ці заходи мають дуже обмежений ефект.

Уряд Південно-Африканської Республіки заявив, що країна «має вдосконалене геномне секвенування, через що може швидше виявити варіант». Тому ПАР вважає це несправедливим та просить країни переглянути обмеження подорожей.