ВООЗ продовжує аналізувати дані про російську вакцину «Спутнік V»

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що все ще вивчає дані про російську вакцину від коронавірусу «Спутнік V», перш ніж схвалити її для екстреного використання.

«Як і у випадку з іншими вакцинами-кандидатами, ВООЗ продовжує оцінювати вакцини «Спутнік V» з різних виробничих майданчиків і опублікує рішення про їх статус, коли будуть доступні всі дані і їх вивчення завершать», – мовиться у заяві ВООЗ від 5 жовтня.

Міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко нещодавно заявляв, що адміністративні проблеми затримують процес ухвалення рішень ВООЗ.

Росія наполягає на тому, щоб ВООЗ видала екстрений дозвіл, щоб підвищити довіру до її вакцини. Таке рішення ВООЗ могло б відкрити шлях для включення вакцини до програми ООН COVAX.

Наразі ВООЗ схвалила вакцини виробництва Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac і Sinopharm.

Щеплені несхваленою ВООЗ вакциною, наприклад, «Спутніком V», можуть бути обмежені у поїздках.

Затвердження вакцини в ООН відбувається на засіданні спеціальної групи. Наразі наступний препарат в черзі до розгляду – індійська вакцина від Bharat Biotech.