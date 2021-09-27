Сесія ПАРЄ відкрилася в Страсбурзі. Росіяни не приїхали через невизнання в ЄС вакцини «Спутнік V»

У Страсбурзі 27 вересня відкрилася осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. До французького міста не приїхала делегація російської Державної думи, представники Москви візьмуть участь у роботі дистанційно, повідомив голова делегації Петро Толстой.

Причиною відмови від поїздки до Франції він назвав обмеження, пов’язані з коронавірусною інфекцією. В отриманому російськими делегатами приписі французької влади говорилося, що вони не щеплені визнаними в ЄС вакцинами та прибувають з так званої червоної зони, тому їм дозволено вільно переміщуватися тільки між готелем і будівлею ПАРЄ.

Вакцина «Спутнік V», якою імовірно щеплені російські депутати, в ЄС не схвалена. В'їзд для росіян, які не мають дозволу на проживання в ЄС, у більшості країн Шенгенської зони закритий або істотно обмежений.

Очікується, що на сесії знову порушуватиметься питання про повноваження російської делегації в зв’язку з анексією Криму. Російський політик Володимир Кара-Мурза напередодні сесії закликав не визнавати повноваження делегації через фальсифікації на недавніх виборах до Держдуми.

На порядку денному сесії є вибори суддів Європейського суду з прав людини, питання клімату, оцінка виборів у кількох країнах, вірмено-азербайджанський конфлікт.

Не виключено, однак, що сесія вирішить провести термінові дебати і з інших питань, серед яких ситуація в Афганістані, міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС, переслідування кримських татар в анексованому Криму та рішення ЄСПЛ у справі про вбивство Олександра Литвиненка, яке поклало відповідальність за це вбивство на Росію.