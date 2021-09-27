Щеплені російською вакциною «Спутнік V» невдовзі не зможуть в’їхати у США

З листопада цього року США відмовлятимуть у в’їзді іноземцям, щепленим від коронавірусу вакцинами, не схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), зокрема, російським препаратом «Спутнік V».

Раніше ВООЗ призупинила схвалення російського препарату через те, що під час інспекції однієї з фабрик, пов’язаних з випуском «Спутніка V», фахівці не виявили «відповідності належним практикам виробництва».

Washington Post зазначає, що «Спутнік V» схвалений у 70 країнах, у яких загалом проживає понад 4 мільярди людей. Всього в світі закупили близько 448 мільйонів доз російського препарату.

Раніше російські туроператори почали продавати співвітчизникам закордонні тури для вакцинації від коронавірусу іноземними препаратами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров’я. За словами виконавчого директора Асоціації туроператорів Росії Майї Ломідзе, найбільш популярні напрямки для таких поїздок у росіян – Сербія та Німеччина. Вартість такого туру, який займає три дні - від 50 тисяч рублів (близько 18 тисяч гривень).