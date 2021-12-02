Україна закриє в’їзд іноземцям із країн, де зафіксували перші випадки штаму «омікрон»

Україна заборонить в’їзд громадянам низки африканських країн у зв’язку з поширенням варіанту коронавірусу «омікрон». Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня.

За словами Шмигаля, нові штами найактивніше поширюються в країнах із найнижчими темпами вакцинації. На його думку, це «в черговий раз підтверджує необхідність та користь вакцин»

«Щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу в Україні, сьогодні приймемо постанову, якою буде заборонено перетин українського кордону іноземним громадянам із країн, де наразі зафіксовано розповсюдження нового штаму. Це ПАР, республіка Ботсвана, Зімбабве, Намібія, республіка Мозамбік та низка інших африканських країн», – заявив він.

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Крім того, за словами голови уряду, для громадян України, які прибувають зі згаданих країн, буде передбачена обов’язкова двотижнева самоізоляція.

Про обов’язкову самоізоляцію для українців, що перебували у країнах, де виявлено коронавірусний штам «омікрон», також повідомляв 29 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.