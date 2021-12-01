У Сполучених Штатах виявили перший випадок варіанту «омікрон» – хворий повністю вакцинований

Перший підтверджений випадок захворювання на варіант коронавірусу Sars-CoV-2 «омікрон» був виявлений у Сполучених Штатах, повідомляють Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) 1 грудня.

За повідомленням, пацієнт 22 листопада повернувся з Південної Африки.

«Людина, яка була повністю вакцинована і має легкі симптоми, які покращуються, перебуває на самоізоляції, її тести дали позитивний результат. Ми зв’язалися з усіма близькими особами, в них результати негативні», – заявляють в установі.

Як заявив провідний урядовий експерт із інфекційних захворювань США доктор Ентоні Фаучі в Білому домі, виявлення випадку «омікрону» було «питанням часу».

Фаучі сказав, що кількість мутацій цього варіанту свідчить про те, що він може бути більш заразним і здатним обходити бар’єр вакцини, але робити висновки про це ще рано. Він закликав людей носити маски в приміщеннях і робити бустерні щеплення.

Десятки країн, в тому числі Сполучені Штати, запровадили заборони на поїздки на рейси з кількох південноафриканських країн, щоб запобігти потраплянню цього варіанту на свою територію або відтермінувати його поширення. При цьому Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що такі «загальні» заборони на поїздки неефективні.

Адміністрація президента США Джо Байдена посилила правила тестування в США для людей, що прибувають із-за кордону, в тому числі вимогу тестування для всіх мандрівників протягом дня після посадки на рейс. Влада також розглядає можливість обов’язкового тестування після прибуття.