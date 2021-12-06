Штам «омікрон» може бути менш загрозливим, ніж «дельта» – радник Білого дому

Ранні ознаки свідчать про те, що штам коронавірусу «омікрон» може викликати менш серйозні симптоми, ніж домінуючий штам «дельта», який продовжує спричиняти спалахи шпиталізацій, заявив 5 грудня головний радник Білого дому з питань медицини Ентоні Фаучі.

За його словами, вченим потрібно більше інформації та часу, перш ніж остаточно визначити ступінь загрози «омікрону».

«Поки що, не виглядає, що він надто загрозливий. Але ми маємо бути обережними, перш ніж визначати менший ризик від цього штаму чи те, що він викликає менше ускладнень порівняно з «дельтою», – сказав Фаучі CNN.

Навіть якщо «омікрон» виявиться менш небезпечним, ніж «дельта», він залишається проблематичним, заявила епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія Ван Керхове у коментарі CBS.

«Навіть якщо у нас є велика кількість легких випадків, деякі з цих людей потребуватимуть госпіталізації. Їм потрібна буде реанімація, і деякі люди помруть. Ми не хочемо, щоб це сталося на тлі і без того складної ситуації, коли «дельта» циркулює по всьому світу», – сказала вона.

Дані з Південної Африки, де «омікрон» виявили вперше і де він швидко поширюється, свідчать про те, що цей штам може викликати менш серйозні симптоми, ніж попередні варіанти коронавірусу.

Вважається, що «омікрон» є більш заразним, ніж його попередники, включаючи «дельту», але вчені все ще намагаються визначити, наскільки він здатний уникати захисту вакцин.

Новий штам вже виявили у десятках країн, але «дельта» є основним джерелом заражень від Європи до Північної Америки.