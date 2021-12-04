ВООЗ: штам «омікрон» не спричинив ще жодної смерті

Варіант коронавірусної інфекції нового типу «омікрон» не спричинив ще жодного випадку смерті у майже 40 країнах, де його було виявлено, повідомляє Всесвітня організація охорони здоровʼя.

ВООЗ підтвердила 3 грудня, що ще потрібний час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш тяжкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування та вакцини проти нього. Попередні дані свідчать, що дуже заразний варіант, який вперше був виявлений у Південній Африці минулого місяця, може викликати більш легкі симптоми, ніж його попередники, включно з «дельтою», яка зараз є домінуючим глобальним штамом.

Тим не менше, частина людей, інфікованих «омікроном», були госпіталізовані, а смертність вважається пізнім індикатором. Варіант «омікрон» поширюється в той час, коли лікарні в деяких країнах уже переповнені через сплеск захворюваності, спричинений штамом «дельта».

Агентство охорони здоров’я Європейського союзу попередило, що «омікрон» може стати провідним варіантом COVID-19 у Європі впродовж наступних кількох місяців. Тим часом, число нових випадків COVID-19 у Південній Африці зросла з приблизно 200 на день у середині листопада до понад 16 тисяч 3 грудня. Попереднє дослідження південноафриканських учених показало, що «омікрон» має утричі більше шансів викликати повторне зараження порівняно зі штамом «дельта» або попередніми.