Штаму «омікрон» в Україні не виявлено – Ляшко

В Україні на сьогодні не виявлено нового штаму коронавірусу «омікрон», повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, за минулий тиждень кількість виявлених випадків COVID-19 зменшилася на 15%, кількість госпіталізацій — на 13%.

«Навантаження на систему охорони здоров’я також поступово знижується. Реанімаційні ліжка зараз зайняті на 55%, завантаженість ліжок із киснем за тиждень зменшилася з 48% до 40%. При цьому пацієнти, яким призначена киснева терапія, займають 33% всіх «ковідних ліжок», – зазначив міністр.

Щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19, то у 16 регіонах країни 40% дорослого населення має принаймні одне щеплення. У 6 регіонах 40% громадян вже завершили повний курс вакцинації, додав міністр.

За даними очільника МОЗ, найближчим часом Державна комісія ТЕБ і НС розгляне питання щодо виведення 9 регіонів із «червоної» в «жовту» зону епідемічної небезпеки.

Сьогодні влада в Росії заявила про перші випадки зараження новим штамом «омікрон» – серед десяти громадян, які повернулися з Південної Африки чи сусідніх країн.