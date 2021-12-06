COVID-19: у Росії зафіксували перші випадки штаму «омікрон»

У Росії зафіксували перші випадки зараження новим штамом COVID-19 «омікрон». За офіційними даними, йдеться загалом про 10 випадків серед громадян, які пройшли тестування після повернення з Південної Африки чи сусідніх країн.

Влада запевняє, що ситуація перебуває на «особливому контролі» «Росспоживнагляду».

Минулої доби в Росії через коронавірус померли 1184 людини (з-поміж 282 тисяч загалом). З початку пандемії захворіли понад 9,8 мільйона громадян.

Вважається, що «омікрон» більш заразний, ніж його штами-попередники, але вчені досі намагаються визначити, наскільки він піддатливий до вакцин. Новий штам виявили вже у десятках країн.