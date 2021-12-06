У 8 областях та Києві з 7 грудня скасовуються обмеження «червоного» рівня – Чернишов

У Києві та восьми областях України, де спостерігається стабілізація ситуації з поширенням захворюваності на COVID-19, з 7 грудня скасовуються обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Луганську, Львівську, Одеську, Рівненську та Херсонську області. Відповідне рішення ухвалене на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Показники захворюваності та госпіталізації у восьми регіонах та столиці свідчать про певну стабілізацію ситуації з COVID-19. Це дозволяє скасувати тут «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Я дуже сподіваюся, що послаблення карантинних обмежень не позначиться на темпах щеплення. Вакцинальну кампанію треба посилювати, адже пандемія не відступає. Відтак ми мусимо захистити себе та близьких», – сказв Чернишов.

Водночас у «червоній» карантинній зоні продовжать перебувати Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська, Черкаська області.

На позачерговому засіданні 20 вересня уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.

Відсьогодні, 6 грудня, в Україні посилено правила карантину в «жовтій» зоні епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

За даними МОЗ, станом на 5 грудня в Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли понад 3,4 мільйона людей, померли – 88 280.