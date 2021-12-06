В Україні з 6 грудня посилюють карантин

Від 6 грудня в Україні посилюють правила карантину в «жовтій» зоні епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

З 6 грудня бізнес, який працює в «жовтій» зоні, має перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест у відвідувачів.

Також громадяни, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативного тесту чи сертифіката про одужання, у «жовтому» рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

брати участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

скористатися послугами субʼєктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе.

Водночас робота банків, автозаправок, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів у «жовтому» та «червоному» рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил – носіння маски і дотримання фізичної дистанції 1,5 метра.

Термін дії «жовтого» ковід-сертифікату про перше щеплення від 6 грудня становитиме 30 днів, замість 120 днів, як було раніше.

«Посилення правил торкнеться у першу чергу невакцинованих громадян. Уряд вимушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає. Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19... І ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не прийшли до пункту щеплення, щоб захистити власне життя. Найбільше змін у правилах карантину стосується «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», – заявляв 30 листопада міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Станом на 5 грудня, за даними МОЗ, у «червоній» зоні епіднебезпеки перебуває Київ і 18 областей України.

У «жовтому» рівні епіднебезпеки – Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області. У «помаранчевому» рівні – Закарпатська, Полтавська області.

На позачерговому засіданні 20 вересня уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.

За даними МОЗ, станом на 5 грудня в Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли понад 3,4 мільйона людей, померли – 88 280.