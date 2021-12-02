COVID-19: усі реанімаційні ліжка в Одеській області зайняті

На Одещині заповнена більш як половина лікарняних ліжок для дітей, хворих на COVID-19, і всі реанімаційні ліжка. Про це 2 грудня повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва. Всього на Одещині 700 ліжок інтенсивної терапії і 190 ліжок для дітей.

«Роблю акцент на дітках – в нас завантаженість дитячих ліжок в лікарнях 54%, дітки хворіють. Загальний показник зайнятості ліжок – 39%, реанімаційні ліжка повністю заповнені», – наголосила директорка. При загальному показнику вакцинації дорослого населення регіону близько 26%, вакцину Pfizer отримало 1300 неповнолітніх віком від 12 до 17 років – за згодою батьків. Це менше одного відсотка дитячого населення Одещини.

Зараз допомогу хворим на COVID-19 надають у 28 лікарнях регіону. У медичних закладах першої хвилі лікується 814 пацієнтів, а другої хвилі – 766. На Одещині розгорнуто 4035 ліжок, з них 2508 забезпечені централізованим киснем, ще 1528 мають кисневі концентратори. У резерві лікарень – 898 концентраторів і 33 тонни медичного кисню.

За останню добу діагноз COVID-19 в Одеській області було лабораторно підтверджено у 418 людей, в тому числі у 28 дітей і 3 медичних працівників. Всього з початку епідемії майже 11 тисяч дітей та підлітків регіону перехворіли на COVID-19.