Влада Одещини повідомила про повну зайнятість ліжок у «ковідних» реанімаціях

Зайнятість ліжок у «ковідних» лікарнях Одещини становить 46%, реанімаційні ліжка заповнені на 100%, дитячі на 55%. Про це повідомила директорка одеського обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва.

«Таке незначне покращення стало можливим завдяки суворим обмеженням «червоної зони» і населенню, яке нас почуло і пішло на вакцинацію. Як на мене, я б залишилась у «червоній зоні» до найменш до кінця року і ви розумієте чому. Це не «локдаун», але певні обмеження. Люди мають зрозуміти, що нікого щеплення не обійде», – заявила вона.

За її словами, на Одещині працює 11 кисневих станцій в лікарнях, ще 6 станцій монтується – на це виділили 14 мільйонів гривень з державного бюджету і 3 мільйони з бюджету Одеської області.

Станом на 29 листопада принаймні одну дозу вакцини отримали 696 217 осіб – 29,5% населення області. Понад 600 тисяч з них вже вакциновані повністю – це більше чверті населення. Всі, хто зараз лікується в реанімаціях, не вакциновані, наголосила Одарій-Захар’єва.

Поступово додатково розгорнуті ліжка в «ковідних» лікарнях будуть згортатися, але лікарні першої хвилі залишаться в резерві і отримуватимуть кошти незалежно від наявності пацієнтів, зазначила директорка департаменту. Зараз задіяні 28 «ковідних» лікарень із 4025 ліжками.

За добу підтверджено 303 випадки COVID-19 на території Одещини, третина з них – в Одесі. Також зафіксовано 23 смерті.