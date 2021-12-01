Чому в Україні ті, хто перехворів на ковід, можуть відвідувати громадські місця без обмежень лише три місяці, тоді як щеплені – рік? Це питання зараз часто ставлять люди лікарям, МОЗ, чиновникам. Офіційно ті кажуть, що після хвороби можна (і потрібно) щепитися вже на 28-й день – проте чи ґрунтується це рішення на наукових даних? Радіо Донбас.Реалії дослідило, чи є це рішення правильним, які дослідження існують про рівень захисту перехворілих, та як регулюють це провідні європейські країни.

В Україні наразі діють такі ковід-документи:

Для вакцинованих . Сертифікат і паперове свідоцтво для тих, хто отримав одну дозу вакцини, діє 30 дн ів , дві дози – 365 днів;

. Сертифікат і паперове свідоцтво для тих, хто отримав одну дозу вакцини, діє , дві дози – Для невакцинованих одужавших електронний сертифікат діє 90 днів. Його можуть отримати українці, яким встановили діагноз, починаючи з 8 листопада 2021 року. Якщо у вас діагностували коронавірус у 2020 році, або раніше листопада 2021 року, – сертифікат згенерувати не вийде; для невакцинованих одужавших діє і паперова довідка. Її видає сімейний лікар, діє також упродовж 3 місяців.

Захист від вакцин

У МОЗ України зазначають, посилаючись на дослідження «Вакцина проти COVID-19 з низькою дозою мРНК-1273 створює міцну пам’ять, посилену перехресно-реактивними Т-клітинами», що імунітет після вакцинації лишається високим щонайменше 6 місяців. Це ж заявляє і ЮНІСЕФ. На чому ґрунтується цей висновок?

Дослідження «Ефективність мРНК BNT162b2 вакцини проти COVID-19 до 6 місяців у великій інтегрованій системі охорони здоров’я в США: ретроспективне когортне дослідження», опубліковане в журналі the Lancet (і профінансоване Pfizer), яке провели з грудня 2020 до серпня 2021 року на підставі аналізу електронних медичних карток 3 436 957 американців, свідчить: захист від вакцини Pfaiser/BioNTech високо ефективний упродовж 6 місяців. Потім він знижується. Автори дослідження припускають, що зниження ефективності вакцини пов’язане з тим, що імунітет слабшає з часом.

Загалом, зараз ефективність вакцин у запобіганні госпіталізації, важкого перебігу хвороби та смерті заявляють таку:

Koronavac – 87,5% у попередженні госпіталізації та 86,3% у запобіганні смерті (штами «Альфа» та «Гама»), 100 % проти важких випадків (штам «Дельта»);

Moderna – 96,1% у запобіганні важкому перебігу та смерті від штаму «Дельта»;

Pfizer – 93,7 % ефективності проти штаму «Альфа» та 88,6 % проти штаму «Дельта»;

AstraZeneca – 86 % захисту від важкого перебігу хвороби та госпіталізації для штаму «Альфа» та 92 % для штаму «Дельта».

Імунітет після хвороби треба прирівняти до вакцинального – Кодзіма та Клауснер

У той самий час американці Ной Кодзіма (Noah Kojima) та Джеффрі Клауснер (Jeffrey D Klausner ) у статті «Захисний імунітет після одужання від інфекції SARS-CoV-2» для видання the Lancet наводять результати дослідження, проведеного в Австрії: повторна госпіталізація серед тих, хто вже перехворів на ковід, складає 0,03 % (5 осіб на 14840), а частота смертей через повторне інфікування – 0,01% (1 особа на 14840).

Якщо перерахувати це за формулою ефективності, яка застосовується до вакцин, виходить (за цим дослідженням), що такий імунний захист має 99,5% ефективності у запобіганні смерті. Летальність від ковід в Україні до початку вакцинації становила 2%, в середньому у світі – 3% (для підрахунків ми взяли український показник).

Варто розглянути питання про прирівнювання одужання після SARS-CoV-2 до імунітету від вакцинації

Вчені зазначають: захист від повторного зараження зберігається більше, ніж 10 місяців. Проте невідомо, як довго цей захист триватиме.

«Набутий імунітет від вакцинації, безумовно, більш безпечний та кращий. Проте, враховуючи докази імунітету від попередньої інфекції SARS-CoV-2, політикам варто розглянути питання про прирівнювання одужання після попередньої інфекції SARS-CoV-2 до імунітету від вакцинації для цілей, пов’язаних із відвідуванням громадських заходів, підприємств і робочих місць, чи вимог до поїздок», – підсумовують автори статті.

Невідомо, скільки природній імунітет захищатиме вас

На жаль, Міністерство охорони здоров'я України мало інформує про клінічні дослідження у світі та Україні щодо рівня захисту тих, хто переніс COVID-19. Наприклад, у фейсбуці ми розшукали публікацію, яка називається «Чому важливо вакцинуватися від COVID-19, навіть якщо ви перехворіли?» У ній із посиланням на ВООЗ стверджують: «Імунітет після перенесеної хвороби залежить індивідуально від кожного організму і невідомо, скільки природній імунітет захищатиме вас». І далі з посиланням на дослідження«Знижений ризик повторного зараження SARS-CoV-2 після вакцинації від COVID-19» додають, що невакциновані люди, які перехворіли, мають вдвічі вищий ризик повторного зараження. Однак таких даних МОЗ публікує обмаль, і через це порівняти ефективність імунного захисту в цифрах складно. Однак, база для досліджень накопичена вже велика – 237 мільйонів людей у світі одужали від COVID-19 за весь час пандемії і, вочевидь, такі дослідження проводяться.

Досвід Європи

Швейцарія . Схоже, що два імунітети прирівняли поки що тільки у Швейцарії. Там діє декілька типів сертифікатів: про одужання діє 365 днів

. Схоже, що два імунітети прирівняли поки що тільки у Швейцарії. Там діє декілька типів сертифікатів: про одужання Великобританія. Цифровий ковідний пропуск від Національної служби охорони здоров’я (NHS COVID Pass) для внутрішнього використання для тих, хто одужав, діє 180 днів ;

Цифровий ковідний пропуск від Національної служби охорони здоров’я (NHS COVID Pass) для внутрішнього використання для тих, хто одужав, ; Іспанія . Електронний ковідний сертифікат після одужання дійсний 180 днів ;

. Електронний ковідний сертифікат після одужання ; Німеччина. Тут документ про одужання діє 180 днів.

Термін дії сертифікатів можуть переглянути – Лапій

Чому в Україні для тих, хто одужав, сертифікат діє 90 днів? Імунолог, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій пояснює: ці 90 днів – термін, на який можна відтермінувати вакцинацію після хвороби. Наприклад, на початку цього року в США говорили також про 90 днів; Всесвітня організація охорони здоров’я говорила про можливість відтермінування на 6 місяців, – переважно це було обумовлено, зазначає експерт, дефіцитом вакцини і пріоритетністю вакцинації тих, хто ще не хворів на COVID-19.

«З плином часу і накопиченням нових даних такі рекомендації переглядалися. І одні з останніх рекомендацій ВООЗ говорили про те, що вже не 6 місяців можна відтермінувати (між «можна» і «треба» відтермінувати, розумієте, є різниця). І остання рекомендація говорить про можливість відтермінування вакцинації тих, хто перехворів, до трьох місяців», – зазначає Лапій.

Також експерт додає, що термін дії таких сертифікатів можуть переглянути. Тим паче, наголошує Лапій, чим більше часу минає після перенесеної хвороби, – тим більше можливостей інфікуватися повторно.

Ці цифри можуть бути переглянуті

«Ці цифри можуть бути переглянуті. 90 днів – це те, що стосується вакцинації: на який термін після перенесеної хвороби в умовах суворих карантинних обмежень можна надати довідку для того, щоби людина, маючи цю довідку, користувалася, наприклад, транспортом у «червоній» зоні, не маючи вакцинації. Звичайно, ці положення не є, знаєте, «голосами», або просто наснилося – подібні рішення є і в інших країнах, вони обґрунтовуються для нас відомими даними про тривалість захисту: чим більше часу минає, тим більше можливість повторного захворювання. Тому ми прийняли таке рішення», – пояснює імунолог.

Наука та… менталітет

Термін дії сертифікату для тих, хто перехворів, можливо, виходить з положення про синтез імуноглобулінів (білкових молекул імунної системи – ред.), зазначив у коментарі Радіо Донбас.Реалії імунолог, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Олег Назар. Тобто антитіла в організмі зберігаються 2-3 місяці, потім їхній рівень знижується. Тому, за словами імунолога, організму «треба нагадати», що є вірус – тобто, вакцинувати.

Людина перехворіла, – вона отримала антитіла. Але ж вони не вічні. Через 2-3 місяці вони можуть знизитися

«Період напіввиведення імуноглобуліну G становить 28 днів. Тобто, за 2 місяці (приблизно за 56 днів) рівень імуноглобулінів захисних може знизитися. Тому й дається такий термін. Тобто, людина перехворіла, або провакцинувалася, – вона отримала антитіла. Але ж вони не вічні. Тобто, через 2-3 місяці вони можуть знизитися – і тоді ми відправляємо людину на повторну вакцинацію», – роз'яснює імунолог.

Суголосно з Назаром характеризує захист організму після хвороби Аріана Мохаммад, лікарка ковідного відділення Київської міської клінічної лікарні № 2. В ефірі Радіо Свобода Мохаммад зазначила, що імунітет після перенесеного коронавірусу активний лише три місяці. Проте, якщо ви хворіли на коронавірус, поспішати з вакцинацією вона не радить. Протягом трьох місяців імунітет людини досить активний.

Після трьох місяців, звісно, титр антитіл падає

«Три місяці наш імунітет після перенесеної хвороби – достатньо активний, всі клітинки нашого імунітету працюють, як дуже злий вартовий собака. Тому потреби додавати ще вакцинальний імунітет немає. А ось після трьох місяців, звісно, титр антитіл падає – і нам необхідно його знову стимулювати», – повідомила лікарка.

А ще, припускає Олег Назар, термін дії сертифікату для перехворілих могли пов’язати із особливостями вітчизняного менталітету: через три місяці українець ще прийде вакцинуватися, а через півроку чи рік – може просто забути.

Радіо Донбас.Реалії зверталося за коментарями до ще двох відомих лікарів-імунологів, кандидатів медичних наук. Обоє відмовились: один з них коротко відповів, що «пояснювати, чому такі правила дають, мають ті, хто їх ухвалював» та додав, що дослідження, подібні до статті «Захисний імунітет після одужання від інфекції SARS-CoV-2», публікувалися з початку цього року. Інший медійний лікар, котрий багато зробив для розвіювання антинаукових міфів про щеплення, несподівано для нас відповів, що піти з інформаційного поля його попросило керівництво медзакладу.

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