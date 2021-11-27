«Ковід» і вагітність: небезпека, ризики і страх вакцинації

Під час пандемії вагітні жінки наражають на небезпеку не лише себе, вони також ризикують життям і здоров’ям своєї майбутньої дитини, зауважують медики. Лікарі наполегливо радять майбутнім мамам і жінкам, що годують грудьми, вакцинуватися проти COVID-19, адже користь від щеплення переважає високі шанси важкого перебігу захворювання у вагітних.

Чому вагітні – у групі ризику?

Якщо вагітні дотримуються звичайних карантинних норм, уникають великого скупчення людей, не входять до переліку професій, які пов’язані з великою кількістю контактів (лікарі, освітяни тощо), то вони не перебувають у групі ризику щодо інфікування. Проте серед майбутніх мам, що заразилися коронавірусом, зростає кількість госпіталізацій і кисневої підтримки, повідомляють медики.

Ще у травні цього року Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики у своїх рекомендаціях щодо вакцинації окремих груп населення визначила вагітність як такий стан, при якому існує підвищений ризик тяжкого перебігу COVID-19.

«Це зумовлено не послабленим імунітетом вагітної, а взаємодією вірусу з певними рецепторами під час цього стану. Фізіологічно у вагітних змінені реакції судинної системи, зменшений обְֹ’єм легень за рахунок тиску на діафрагму. Відтак вагітні гірше переносять «ковід».

Фізіологічно у вагітних зменшений обְֹ’єм легень за рахунок тиску на діафрагму

Крім того, вагітним можна не всі препарати, тому перед лікарями постає складний вибір – надавати медичну допомогу майбутній мамі чи рятувати дитину», – зауважує у коментарі Радіо Свобода акушерка-гінекологиня, блогерка і популяризаторка наукового підходу в медицині Наталія Лелюх.

Чим небезпечний «ковід» для вагітної і плода?

За її словами, кожна десята вагітна жінка (про що свідчать результати досліджень) постає перед небезпекою важкого перебігу захворювання. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), майбутні мами на 70% частіше помирають від ускладнень, спричинених коронавірусом, ніж невагітні жінки. Ситуацію ускладнюють супутні захворювання вагітної, такі, як цукровий діабет, хвороби легень, нирок чи онкологія.

Згідно зі статистикою, вагітні з коронавірусом мають більші ризики:

передчасних пологів;

переривання вагітності на ранніх термінах;

розвитку прееклампсії (підвищення кров’яного тиску, що супроводжується набряками і наявністю білка у сечі – ред.).

Вагітність і щеплення

За 10 місяців 2021 року більш ніж 6 тисяч вагітних захворіли на коронавірус, з них 51 жінка померла, такі дані називає доктор медичних наук, професор, директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В’ячеслав Камінський. Лише у їхньому закладі на стаціонарному лікуванні перебувають пів сотні вагітних. За його словами, жодна з померлих або ушпиталених пацієнток не була вакцинована.

Через пару тижнів ця жінка повертається до нас із загибеллю плода

«На відміну від попередніх хвиль, під час цього спалаху захворювання ми помічаємо, що майбутня дитина страждає набагато більше. Ми стабілізуємо вагітну, виписуємо її, призначаємо препарати для профілактики утворення тромбів, але через пару тижнів ця жінка повертається до нас із загибеллю плода», – розповідає лікар.

Через низький рівень медичної освіти часто самі лікарі у вакцинальних бригадах відмовляють вагітним жінкам у щепленні або ж вимагають принести «довідку», яка дозволяє отримати щеплення, каже Наталія Лелюх.

Є лише добровільна згода вагітної на проведення щеплення

«Деякі жінки приходять до мене і просять «довідку», що вони не мають протипоказань для вакцинації проти COVID-19. Я їм відповідаю, що не існує в природі такого документа, немає такого зразка. Є лише добровільна згода вагітної на проведення щеплення.

Але для того, щоб лікарі «пропустили» майбутню маму на вакцинацію, доводиться вигадувати неіснуючий бланк і писати «аргументовану відповідь», – зазначає вона.

За словами акушерки-гінекологині, незважаючи на те, що сама вагітність є фактором ризику, вона не дає пріоритетного права на отримання щеплення, крім випадків, коли вагітна має супутні захворювання чи її робота пов’язана з великою кількістю контактів.

Медики наголошують:

щеплення проти COVID-19 можна проводити в будь-який час період вагітності;

якщо існують високі ризики зараження, то вакцинацію слід розпочати якомога раніше, зокрема, у першому триместрі;

жінки, які планують вагітність, також можуть безперешкодно отримати щеплення;

перед вакцинацією не потрібно робити жодних аналізів;

жінки, які народили і годують немовля грудьми, можуть вакцинуватись в будь який час, при цьому припиняти грудне вигодовування не потрібно.

Яка вакцина?

Для вагітних жінок, вказують фахівці, не рекомендовані вакцини з інактивованим вірусом, наприклад, CoronaVac.

Проте для них абсолютно безпечними, додають вони, є вакцини на платформі мРНК – Pfizer або Moderna.

За даними Британського товариства акушерів гінекологів (RCOG), опублікованого у червні цього року, вакцина Pfizer-BioNTech має ефективність 95%, а Moderna – 94,1%.

Наразі немає даних про негативні наслідки від використання вакцин для вагітних жінок.

МОЗ повідомило 26 листопада, що 34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби, 42,4% – отримали принаймні одне щеплення від COVID-19.