Коронавірус: у Львові почали вакцинувати безпритульних

У Львові 26 листопада у Центрі обліку й нічного перебування бездомних осіб почали вакцинувати від COVID-19 безпритульних людей і тих, хто опинився у скрутній життєвій ситуації чи має залежності.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цій групі населення повідомили завчасно про вакцинування у реабілітаційних центрах, де вони проходять лікування чи у місцях, де їм волонтери роздають обіди.

«Вакцинація триватиме до 18 години. Люди, які мають проблеми з документами чи не перебувають на обліку в лікаря, отримують довідку, яка надає їм таке ж право, як усім громадянам. Ця акція – це і профілактика, і доступність вакцини до всіх категорій населення. Коли ми ухвалили рішення про вакцинування такої групи людей, то ми розуміли, що люди без документів, є психологічний бар‘єр, не є поінформовані про центри вакцинування», – сказав керівник департаменту міського голови Львова Євген Бойко.

Вакцинацію проводить мобільна бригада медиків усіма наявними видами вакцин, доступними в Україні, і люди могли обирати. Перед щепленням із ними спілкується лікарка. Також особи отримують медичні пам’ятки з інформацією про те, що вони мають можливість звернутися до поліклініки чи лікарні за умови виникнення побічних ефектів.

«Я проживаю у реабілітаційному центрі, там сказали про вакцинування. Я не вагався,тому що треба вакцинуватись, я не хворів», – говорить Ігор Дитиненко.

«Мені повідомили, що буде вакцинування. Зараз треба йти, бо нікуди можуть не пропустити. Бажано якусь сильнішу вакцину», – розповів Віталій Пелех.

Близько трьох тисяч львів’ян перебувають на обліку служби соціального захисту, це ті, які не мають житла, живуть за межею бідності. З них 500 людей – безпритульні.

«У середньому у нас ночує до 30 бездомних. Немає вимог щодо того, що всі вони мають бути вакциновані. Але десь до 85%, хто тут ночує, вакциновані», – повідомила Радіо Свобода Ольга Ільчишин, керівниця центру нічного перебування.

У Львові на сьогодні вакциновані близько 50% городян двома дозами вакцини.